Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе капитана команды Дениса Глушакова

Контракт с 32-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Глушаков перешел в стан красно-белых летом 2013 года. Уже тогда это был зрелый мастер с лидерскими качествами. Денис капитанил в Локомотиве, регулярно вызывался в сборную России.

Неудивительно, что в первом же сезоне в Спартаке полузащитник стал твердым игроком основы. А на третий год футболисты и тренеры выбрали Глушакова новым капитаном команды. В этом же сезоне «Спартак» впервые за долгое время стал чемпионом России. А сам Денис был признан РФС лучшим игроком года.

Проблемы начались в следующем сезоне.

В сентябре наставник москвичей Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. Однако после отставки итальянского тренера оба игрока вернулись к тренировкам. Объединение болельщиков «Фратрия» обвинило капитана в том, что тот, говоря футбольным языком, сливал тренера.

Активные фанаты во время матчей скандировали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова и призывали футболиста снять капитанскую повязку и покинуть клуб.

Тем не менее, на сайте Спартака выразили благодарность Денису за большой вклад в победы последних лет и пожелали успехов в дальнейшей карьере».

Добавим, что контракт Глушакова с клубом был рассчитан до лета будущего года.

Где продолжит играть в футбол Денис Глушаков, пока неизвестно.

Между тем, вслед за капитаном из «Спартака» уходит еще один игрок: клуб покидает защитник Дмитрий Камбаров, — передает агентство ТАСС. Причины не указываются.