Эксперты ООН назвали власти Саудовской Аравии причастными к гибели журналиста Джамала Хашогги

Сегодня был выпущен специальный доклад.

Доклад, состоящий из 100 страниц, уже опубликован в интернете и его представили совету по правам человека при ООН. Документ содержит достаточно серьёзных доказательств о причастности Саудовской Аравии к убийству журналиста, — пишет американская The New York Times. Произошедшее называют: «хладнокровным, заранее подготовленным, намеренным актом». В тексте говорится, про то, что в преступлении принимали участие 15 человек. Это не могло бы произойти без основательного руководства со стороны государственных структур и без использования госресурсов. Ключевая фигура, которая скорее всего и является заказчиком, — это саудовский принц Мухаммед-бин-Салман. Этот вывод эксперт делает, основываясь на данных западной разведки. Правда, в документе используется более мягкая фраза: «Это не могло произойти без того, чтобы принц знал о готовящемся преступлении». Агентство Reuters в свою очередь напоминает, что останки журналиста так и не найдены. Хотя, при этом, одно из ключевых доказательств -— это аудизапись происходившего с Хашшоги в момент убийства. Ею располагают турецкий спецслужбы, которые передали эти данные экспертам. Немецкая волна отмечает, что никаких прямых обвинений против кого-либо в докладе не выдвигает, однако, эксперты призывают к точечным санкциям против Саудовского принца, а также к проведению полноценного расследования случившегося. К примеру: «Генсеку ООН следует создать международную группу по проведению уголовного расследования». Американский портал The Hill цитирует главу экспертной группы Агнеш Каламар, которая сказала, что речь идет не про то, чтобы обвинить во всём человека, которого застали с дымящимся стволом у тела жертвы, а в том числе и тех участников (в том числе чиновников), кто косвенно повинен в гибели журналиста, так как намеренно действовал в этом направлении, помогая саудовским властям поймать Хашшоги в ловушку.

The Washington Post, колумнистом которой и был Джамал Хашшоги, напоминает, что журналиста убили в октябре прошлого года в Стамбуле. Его заманили в консульство Саудовской Аравии в Турции под надуманным предлогом, а дальше расправились с ним.

Власти Саудовской Аравии заявили, что доклад ООН содержит явные противоречия и необоснованные утверждения.