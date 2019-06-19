Дагестанские журналисты готовят акцию в поддержку арестованного коллеги

Три ведущих дагестанских еженедельника — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — выйдут в эту пятницу с одинаковой первой полосой. На ней будет слоган «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Этой акцией издания «намерены выразить свой протест» против задержания и ареста журналиста «Черновика». Они требуют изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы и прекратить уголовное преследование. Редакция газеты называет произошедшее нападками на свободу прессы в Дагестане. Сотрудники еженедельника уверены, что таким образом отдельные представители силового блока пытаются повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их. «Черновик» отмечает, что сегодня по выдуманным обвинениям закрывают Гаджиева, а завтра могут закрыть любого из нас. В этой связи газета призывает местные печатные издания и СМИ из других регионов, включая федеральные, «присоединиться» к акции и выйти с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста.

Редактор отдела «Религия» газеты «Черновик» был задержан 14 июня, а накануне суд Махачкалы арестовал его на два месяца по обвинению в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Коллеги Гаджиева считают обвинения против него абсурдными и несостоятельными, а дело сфабрикованным. Редакция «Черновика» просит президента проконтролировать расследование и поручить проверку материалов Генпрокуратуре и центральному аппарату ФСБ. Сотрудники издания записали видеообращение Владимиру Путину. Впрочем, в Кремле сказали, что пока его не видели. Группа поддержки журналиста также запланировала митинг на 30 июня в центре Махачкалы. Однако власти Дагестана его не согласовали.