Элитная недвижимость в Подмосковье есть у начальника регионального управления ФСБ и семьи его помощника. Имена Алексея Дорофеева и Марата Медоева громко прозвучали в этом месяце в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Сообщалось, что арест репортера произошел после того, как он столкнулся с этими именами в своем расследовании о похоронном бизнесе. «Новая газета» совместно с интернет-изданием Baza и организацией Трансперенси Интернешнл получили новые данные об имуществе руководителей московского управления ФСБ.

Статью «Мимо них ни один гектар не проскочит» можно найти в сегодняшнем номере «Новой газеты».