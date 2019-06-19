Подготовка к переходу на раздельный сбор бытового мусора объявлена в Москве

Контейнеры для разного мусора — пластика, бумаги, стекла, картона и металла — скоро появятся по всей Москве. По планам столичных властей это произойдёт уже в конце года. Все дворы к этому времени хотят оборудовать ёмкостями для вторичного сырья. Туда москвичи начиная со следующего года должны будут выбрасывать бытовые отходы, предварительно отсортировав их у себя дома. Специальные баки для раздельного сбора мусора — предполагается, что они будут синего цвета — появятся не только возле жилых домов, но и рядом с магазинами, школами, больницами и другими социальными учреждениями. Ёмкости серого цвета будут предназначены для смешанных отходов. Это первый этап перехода к раздельному сбору мусора. О втором, как его называют чиновники, углублённом этапе, расскажут позднее. Вторичные материалы соберут специальные машины, которые вывезут отходы на сортировочные станции.

Таким образом мусорную реформу в столице городские власти решили проводить досрочно. Она стартует на два года раньше намеченного срока. Почти 4 миллиарда рублей планирует выделить мэрия из бюджета на внедрение новой системы. Процесс непростой, за этим необходимо пристально следить, признал в интервью «Эху Москвы» зампред комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Валерий Теличенко.

Новая система позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения, отмечают в мэрии. Столица при этом не откажется от мусоропроводов при переходе на новую систему раздельного сбора отходов. Власти также не планируют штрафовать горожан за отказ сортировать мусор или поощрять тех, кто делает это правильно.

Город пока не готов к переходу на раздельный сбор мусора – говорят москвичи, с которыми сегодня на улицах общался корреспондент «Эха Москвы».

Так называемая мусорная реформа проходит уже во многих регионах и далеко не везде жители рады ей.

Экологические активисты из разных регионов сегодня съезжаются на строящийся мусорный полигон Шиес в Архангельской области. Ранее были слухи, что оттуда может быть организовано одно из включений во время завтрашней «прямой линии» с президентом.

Число обитателей лагеря на Шиесе сегодня увеличилось более чем вдвое: на двух дневных поездах сюда прибыли больше сотни человек. На месте сразу стало ощутимо теснее: с учётом приехавших здесь, по самой скромной оценке, находится порядка 150 человек. К завтрашней «прямой линии», как ожидается, на Шиес прибудет ещё больше активистов. Часть из них надеются, что разговор с президентом поможет прекратить затянувшееся противостояние и окончательно свернуть строительство мусорного полигона в тайге.

Между тем, никаких свидетельств технической подготовки «прямой линии» на Шиесе нет. Не видно ни камер, ни сотрудников федерального телевидения, организующих площадку для вещания. Часть жителей протестного лагеря опасается, что общаться с президентом будут подставные активисты, которые расскажут, что ничего против свалки не имеют. Обоснованность этих тревог подтверждает и «Новая газета»: по данным источников издания, в «прямой линии» будут участвовать «специально обученные люди» якобы из Архангельской области.

В таком случае необходимо будет своими силами распространить правдивую информацию о ситуации на Шиесе, уверен активист Александр из Сыктывкара.

Ранее в группах экоактивистов в соцсетях распространялись призывы организовать так называемую «кривую линию», обратившись к общественности с помощью иностранных журналистов.

Протесты против строительства мусорного полигона на станции Шиес продолжаются с прошлого года. С 15 июня работы приостановлены.

Протесты в Архангельской области против планов завода мусора из Москвы продолжаются с прошлого года. Митинг по этой теме вскоре может пройти и в столице. По крайней мере, сегодня несколько организаций, в том числе «Левый фронт» и «Другая Россия», направили заявку в мэрию на 3-е июля.

Государство, тем временем, начинает оказывать поддержку некоторым проектам в сфере мусорной реформы. В частности, газета «Ведомости» упоминает сегодня компанию сына генерального прокурора Чайки.