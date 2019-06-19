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18:03, 19 июня 2019

Имена трех россиян сегодня официально были названы в качестве обвиняемых по делу о гибели малайзийского Боинга

Несколько часов назад в Голландии международная следственная группа объявила о том, каких результатов ей удалось добиться в этом деле.

Одним из главных подозреваемых в крушении самолета в небе над Донбассом официально стал бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков. Пять лет назад он являлся министром обороны и командующим войсками самопровозглашенной ДНР. Вместе с Гиркиным фигурантами дела стали его подчиненные Сергей Дубинский и Олег Пулатов, которые, как утверждается, служили в ГРУ. Все они, по данным следователей, сейчас находятся в России. Четвертый подозреваемый – гражданин Украины Леонид Харченко. В международной следственной группе полагают, что он вместе с тремя россиянами играл важную роль в переброске из России зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, как предполагается, и был сбит «Боинг». Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко теперь будут объявлены в международный розыск: на них выдадут ордер на арест. При этом, по словам главы Национальной прокуратуры Нидерландов Фреда Вестербеке, следователи не будут требовать их экстрадиции. Они лишь обратятся к России с просьбой о содействии и их допросе.

Вестербеке добавил, что подозреваемым будут предъявлены обвинения по двум статьям голландского уголовного кодекса: непосредственно о причастности к крушению малазийского «Боинга», а также об убийстве почти 300 человек, находившихся на борту. Максимальное наказание по данным пунктам – пожизненное заключение. Судебное разбирательство, как предполагается, начнется в марте следующего года. При этом не исключено, что список подозреваемых не ограничится лишь фамилиями Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко. Об этом сообщил глава центрального департамента уголовных расследований голландской полиции Уилберт Паулиссен.

Паулиссен отметил, что вся информация, которую международным следователям предоставит Россия, будет передана суду, а он уже сам примет решения, насколько она полезна.

Помимо этого следователи в качестве доказательств предоставили записи разговоров Гиркина с высокопоставленными российскими чиновниками. Одна из них, как утверждается – с главой Крыма Сергеем Аксеновым: в ней говорится о том, что в Москве принимают решения об оказании военной поддержки сепаратистам в Донбассе. Гиркин, в свою очередь, согласно расшифровке, просит предоставить танки, средства ПВО и противотанковую артиллерию, причем вместе со специалистами. Второй его разговор, который предоставили следователи – с помощником президента Владимира Путина Владиславом Сурковым. На записи чиновник говорит, что «обсуждает с товарищами» военную помощь войскам самопровозглашенной ДНР.

Один из обвиняемых, Игорь Гиркин (известен также как Стрелков), заявил, что не намерен давать показания. Кроме того, он сказал агентству Интерфакс, что ополченцы Донбасса не имеют к гибели Боинга никакого отношения.

Между тем, в день тех трагических событий сепаратисты вели себя совсем иначе. В своих аккаунтах в социальных сетях они первыми сообщили о сбитом самолете и утверждали, что это результат их успешной атаки. Об этом же со ссылкой на них сообщали и российские телеканалы, в частности, прокремлевский LIFE.

Многие страны практически с самого начала были уверены, что Боинг был сбит промосковскими боевиками из российского оружия. В Москве это всегда решительно отрицали.

Комментировать по сути международное расследование в Кремле сегодня не захотели. Вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову был задан еще до того, как в Голландии был обнародован доклад.

Доклад Международной группы следователей нельзя считать обоснованным, — сказал в интервью «Эху Москвы» член Совета Федерации Андрей Климов.

Андрей Климов говорит, что серьезных доказательств следователи не представили.
Полчаса назад появилась первая официальная российская реакция. В заявлении МИДа называют голословными все обвинения и утверждают, что наша страна сотрудничает со следователями.

Примечательно, что как минимум до 18-ти часов основные федеральные телеканалы ничего не сообщали о результатах расследования катастрофы «Боинга».



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