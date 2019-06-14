П.Каныгин: Международные следователи уверены, что поставка ракеты, сбившей Boeing, была согласована с чиновниками РФ

Международная следственная группа уверена, что поставка ЗРК «Бук», сбившего малазийский Boeing над Донбассом в 2014 году, была согласована с российскими чиновниками. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин.

«Очень важен перехваченный телефонный разговор между Александром Бородаем и Владиславом Юрьевичем Сурковым, который был сегодня опубликован на презентации. Чтобы там не начали говорить представители МИДа и Минобороны – уже не отвертеться. Бородай запрашивает у Суркова помощь в виде военной техники, и Сурков отвечает, что он поговорил со старшими военными товарищами и вроде как они обещали, но гарантировать он не может. На что Бородай говорит, да, понимаю, Владислав Юрьевич», — сказал корреспондент.

По утверждению Каныгина, следователи, демонстрируя эту запись, акцентируют внимание на том, что поставка такого вида вооружения как «Бук» через границу не могла не быть согласована с российскими властями.

В Голландии обнародован доклад о результатах международного расследования крушения малайзийского Боинга над Донбассом. В качестве первых подозреваемых названы трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец, воевавший на стороне сепаратистов, — Леонид Харченко. Их назвали ответственными за доставку в зону боевых действий российской ракетной установки «Бук», из которой и был сбит пассажирский самолет. При этом подчеркивается, что кнопку «пуск» нажимали не они. Кроме того, следователи пока не выяснили, кто в России отдавал приказ о перемещении «Бука». В докладе говорится, что Боинг, возможно, был сбит по ошибке, удар планировалось нанести по военному, видимо украинскому, самолету.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.