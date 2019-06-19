Власти Дагестана запретили митинг в поддержку арестованного журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

Он должен был пройти 30-го июня на площади Ленина в центре Махачкалы. Как передает агентство Регнум, республиканский Минюст ответил, что это место не входит в число площадок, на которых возможны подобного рода публичные мероприятия.

Накануне суд арестовал Гаджиева на 2 месяца. Журналиста обвинили в финансировании террористов. Он сам и его соратники обвинения отвергают. Они считают, что дело сфабриковано и стало ответом на его профессиональную деятельность.