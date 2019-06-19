Сегодня в Нидерландах назвали фамилии четырех человек, которых обвиняют в причастности к трагедии

Россия располагает полной информацией по делу о сбитом малайзийском «Боинге», но не идет на сотрудничество, — говорят в совместной следственной группе. Сегодня в Нидерландах назвали фамилии четырех человек – трех россиян и одного украинца, которых обвиняют в причастности к трагедии. Представители следствия говорят, что не будут просить Россию об экстрадиции, поскольку такую процедуру запрещает российская Конституция, однако хочет попросить Москву допросить этих людей.