Воронежские перевозчики пригрозили остановить все маршрутки в городе

Это произойдет, если власти не повысят стоимость проезда. Предприниматели объясняют эти требования ростом цен на бензин и запчасти, — пишет местная пресса. Если их требования не будут удовлетворены, общественный транспорт может остановиться уже с начала следующего месяца. В мэрии говорят, что за тарифы отвечают региональные власти. В областной администрации согласны повысить стоимость проезда, если перевозчики обоснуют свои требования.