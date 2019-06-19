Фамилии ответственных за гибель малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом 5 лет назад назвали сегодня в Нидерландах

Представители Международной следственной группы поделились результатами своего расследования. Среди причастных к этому преступлению следователи назвали бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина и бывшего руководителя разведки сепаратистов Сергей Дубинского. Всего четыре человека – трое россиян и один украинец.

Как сказал представитель Национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен, это еще не окончательный перечень причастных.

Паулиссен добавил, что в отношении подозреваемых уже выданы международные ордера на арест. В то же время следственная группа не планирует обращаться к России и Украине с просьбой об экстрадиции этих людей, поскольку конституции обеих стран запрещают выдавать своих граждан.

Следователи, однако, попросят Москву помочь допросить этих людей. Украина, в свою очередь, заверила, что постарается арестовать своего гражданина Леонида Харченко, который подозревается в причастности к гибели малайзийского «Боинга».

В Кремле пока не комментируют выводы расследования, однако сегодня, еще до пресс-конференции Международной следственной группы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил позицию Москвы о непричастности к трагедии.

Песков, однако, не ответил, признает ли Россия выводы расследования.

Между тем, Гиркин, упомянутый в документах следственной группы, настаивает на том, что сепаратисты не имеют никакого отношения к гибели малайзийского «Боинга».

Суд по этому делу должен начаться 9-го марта следующего года в Гааге. Следователи заверяют, что он состоится, даже если самих подозреваемых на процессе не будет.