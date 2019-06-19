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16:30, 19 июня 2019

Международные следователи намерены обратиться к РФ с просьбой допросить подозреваемых в причастности к гибели «Боинга»

Международные следователи намерены обратиться к России с просьбой допросить подозреваемых в причастности к гибели малайзийского «Боинга».

Сегодня в Нидерландах были названы имена троих россиян и одного украинца. Речь идет о бывшем военном лидере сепаратистов в Донбассе Игоре Гиркине, руководителе разведки самопровозглашенной ДНР Сергее Дубинском, третьим россиянином назван бывший подполковник российских десантных войск Олег Пулатов. Именно он, по данным следствия, находился рядом с установкой «Бук», когда была запущена ракета, сбившая «Боинг». Международная следственная группа не собирается направлять запрос об экстрадиции подозреваемых, поскольку российская Конституция запрещает выдачу своих граждан. В следственной группе также убеждены, что Москва в полной мере владеет информацией об обстоятельствах гибели «Боинга» 5 лет назад, однако не хочет идти на сотрудничество со следствием.
Ранее следователи установили, что «Бук», из которого сбили самолет, был доставлен на территорию самопровозглашенной ДНР из России.

Москва пока не комментирует новые выводы Международной следственной группы по делу о сбитом «Боинге». Ранее Кремль неоднократно говорил, что отвергает обвинения в причастности к трагедии. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российской стороне не дали участвовать в международном расследовании. Между тем, Москва, подчеркнул Песков, с первых дней трагедии проявляла инициативу.

Сам Игорь Гиркин отрицает причастность к трагедии 5 лет назад. По его словам, сепаратисты «Боинг» не сбивали. Об этом Гиркин сказал агентству Интерфакс. От других комментариев он отказался. Представители Дубинского сказали агентству, что он также не имеет отношения к случившемуся, поскольку отошел от дел еще в 2014-м году и с тех пор живет в России. Родные Дубинского добавили, что он не собирается давать показаний по делу о гибели рейса МН17.

Суд по делу о сбитом «Боинге» начнется в Гааге 9-го марта следующего года. Он состоится, даже если все четверо подозреваемых не будут на нем присутствовать, — заверил голландский прокурор Фред Вестербейке. Он предположил, что сам процесс может занять около года. Прокурор не исключил, что со временем число подозреваемых в этом деле может вырасти.



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