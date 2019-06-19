Футбольный клуб «Спартак» объявил сегодня о расторжении контракта со своим капитаном

Денис Глушаков еще в прошлом году стал объектом резкой критики со стороны многих фанатов из-за его конфликта с тогдашним тренером.

Денис Глушаков подтвердил, что уходит, но при этом дал понять, что в будущем хотел бы вернуться в клуб.

Денис Глушаков говорит, что не намерен расставаться с футболом, но пока он еще не знает, за какой именно клуб. Сейчас футболисту 32 года.

Между тем, вслед за капитаном из «Спартака» уходит еще один игрок: клуб покидает защитник Дмитрий Камбаров, — передает агентство ТАСС. Причины не указываются.