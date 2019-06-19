В австрийском Граце предпринята попытка уничтожить сразу несколько зданий

Арестован один человек, его подозревают в поджоге.

Ратуша, вокзал, городской суд и областное управление. Эти стратегические объекты в Граце как сообщили в полиции пытался поджечь 45-летний гражданин Ирака. Очевидцы сообщили о том, что мужчина стал бросать в здания самодельные пластиковые бутылки с зажигательной смесью. Начался пожар. Полиция появилась быстро на месте чрезвычайного происшествия. Злоумышленника обезвредили на вокзале, который он также пытался поджечь, вызвав панику у пассажиров. Суд арестовал предполагаемого поджигателя. Правоохранители ищут его возможных сообщников, но полагают что мужчин скорее всего действовал в одиночку, пишет австрийский портал Форальберг онлайн. Политических мотивов в действиях иракца силовики не усматривают. Полагают, что он пошёл на преступление по личным мотивам. Не так давно мужчине отказали в родительских правах и забрали у него ребёнка, сообщает телекомпания ORF. Полицейские рекомендовали жителям города сохранять бдительность.

За последние месяцы это не единственный инцидент в Австрии. В столице Вене неизвестные в декабре прошлого года напали на церковь, несколько человек получили ранения.