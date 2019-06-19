В Голландии обнародован доклад группы следователей об обстоятельствах гибели малайзийского Боинга над Донбассом пять лет назад. Как и ожидалось, в нем были названы имена первых подозреваемых. Это трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец, воевавший на стороне сепаратистов, — Леонид Харченко. Их назвали ответственными за доставку в зону боевых действий российской ракетной установки «Бук». Следователи сегодня подчеркнули, что рассчитывают на сотрудничество официальной Москвы.

Москва пока никак не ответила на сегодняшний доклад международной группы следователей. А вот, в Киеве уже отреагировали: там возбудили уголовное дело в отношении всех фигурантов и пообещали принять меры по их аресту.