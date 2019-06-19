В Голландии обнародован доклад о результатах международного расследования крушения малайзийского Боинга над Донбассом

Как и ожидалось, в нем были названы имена первых четырех подозреваемых. Это трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец, воевавший на стороне сепаратистов, — Леонид Харченко. Их назвали ответственными за доставку в зону боевых действий российской ракетной установки «Бук», из которой и был сбит пассажирский самолет. При этом подчеркивается, что кнопку «пуск» нажимали не они. Кроме того, следователи пока не выяснили, кто в России отдавал приказ о перемещении «Бука». В докладе говорится, что Боинг, возможно, был сбит по ошибке, удар планировалось нанести по военному, видимо украинскому, самолету.

В Киеве оперативно отреагировали на результаты международного расследования. СБУ возбудила уголовное дело против всех упомянутых лиц, а прокуратура пообещала приложить усилия к их аресту. В Голландии, между тем, отметили, что не будут добиваться у России экстрадиции подозреваемых, так как знают, что Конституция запрещает выдачу граждан за границу.

В Москве на официальном уровне на доклад международной следственной группы пока не отреагировали.

Пассажирский Боинг, летевший из Голландии в Малайзию, был сбит над Донбассом почти пять лет назад в разгар боевых действий. Погибли 298 человек.