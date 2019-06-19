Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Специальные контейнеры установят во дворах уже к концу года.

Собирать отдельно пластик, стекло, бумагу и металл горожане должны начать с января. Предназначенные для этого емкости появятся у жилых домов и учреждений социальной сферы. Такое постановление принял накануне президиум мэрии. Также в планах присоединить к новой системе магазины и другие объекты сферы торговли и обслуживания. Городскому департаменту ЖКХ поручено заключить дополнительные соглашения к госконтрактам на вывоз твердых коммунальных отходов и проинформировать горожан о правилах их сортировки.

В департаменте заверили, что собирать вторсырье и вывозить его на сортировочные станции будут специальные машины. По мере вовлечения жителей в процесс власти примут решение о старте второго этапа с углубленной сортировкой на несколько контейнеров. Отмечается, что штрафов для неправильно сортирующих мусор или преференции для делающих это правильно пока не планируется.

Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить старт мусорной реформы до 2022 года.