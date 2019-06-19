Четыре человека, в том числе, трое россиян будут обвиняемыми по делу о гибели малайзийского Боинга

В эти минуты в Голландии продолжаются выступления официальных представителей международной следственной группы. Они назвали имена подозреваемых в ракетном запуске. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец, воевавший на стороне сепаратистов, Леонид Харченко. Впрочем, как сказали следователи, в материалах дела фигурируют не только они. Перевод канала РБК.

Пассажирский Боинг, летевший из Голландии в Малайзию, был сбит над Донбассом почти пять лет назад в разгар боевых действий. Погибли 298 человек.

Мировое сообщество практически сразу обвинило в причастности к ракетному удару российских военных и подконтрольных им сепаратистов. В Москве все обвинения по этому поводу решительно отвергали.