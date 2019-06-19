Официально названы имена подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга MH-17

Это Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Это сообщила международная следственная группа на пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в Нидерландах.



Следственная группа выдала международные ордера на арест четырех подозреваемых. Им будут предъявлены обвинения в убийстве.



Следствие попросит Украину и Россию о допросе подозреваемых. Экстрадиция запрошена не будет, так как запрещена Конституцией РФ.