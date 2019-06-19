Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи

Накануне футбольного чиновника задержали в рамках дела о коррупции.

Во вторник Платини был задержан по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Интересно, что француза вызвали в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями взяли бывшего президента УЕФА под стражу. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства. Такую информацию сообщил ТАСС официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье.

После освобождения Платини рассказал, что во время допроса его спрашивали не только о чемпионатах мира, но и о Евро 2016 года, а также о клубе «Пари Сен-Жермен» и деятельности ФИФА. Адвокат известного в прошлом футболиста заявил, что он и его подзащитный спокойны, так как уверены в положительном для них исходе дела. Добавив, что никаких обвинений Платини не получил.

Мишель Платини, выдающийся в прошлом футболист, в течении 8-ми лет возглавлял УЕФА и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в мировом футболе.