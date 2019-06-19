Пять человек привлекут к административной ответственности за комментарии в интернете о событиях в Шиесе

Пользователей обвиняют в неуважении к власти.

Центр по противодействию экстремизму с апреля отслеживает активность в паблике во «ВКонтакте» «Поморье — не помойка», в котором обсуждается строительство мусорного полигона в Архангельской области. Каждый критический комментарий приводит к административному делу, пишет в телеграмм-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, отмечая, что со свалкой в Шиесе связана уже половина всех известных в стране дел по новой статье. По данным правозащитника, Александр Пушкин оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбление судей. Это решение обжаловано прокуратурой, так как вынесено мировым судьей, а не районным. На Елену Макарову составили протокол за фразу «Они совсем оборзели».

Кроме того, по данным Чикова, за комментарии в паблике Центр «Э» ищет еще троих человек — Татьяну Егорову, Евгению Казанцеву и Юрия Чеснокова. Им также грозят административки.

Согласно документу, который опубликовал Чиков, начальник Центра «Э» по Архангельской области Дмитрий Воробьев просит отдел «К» регионального МВД «предоставить информацию о лицах, создавших и администрирующих аккаунты пользователей» «ВКонтакте», а именно — их телефоны, адреса электронной почты и IP-адреса.

Жители Архангельской области с начала апреля протестуют против строительства свалки в Шиесе, куда планируют свозить мусор из Москвы. Они считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе.