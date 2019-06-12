Совместная следственная группа по крушению малазийского «Боинга» в Донбассе должна начать пресс-конференцию

Как ожидается, она озвучит новые данные о катастрофе. При этом родственники жертв утверждают, что уже получили свежую информацию от следователей.

Следователи намерены предъявить троим гражданам России и одному украинцу обвинение в причастности к крушению «Боинга». Так, по крайней мере, говорят родственники погибших, на которых ссылаются голландские СМИ. По их данным, в числе фигурантов дела об убийстве будет проходить экс-командующий армией самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин. Кроме того, называются имена россиян Сергея Дубинского, возглавлявшего разведку сепаратистов, его подчиненного Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко. Родственники жертв также сообщили, что рассмотрение дела о крушении малазийского «Боинга» начнется в марте следующего года. Расследовательская группа Bellingcat, тем временем, опубликовала список из 12 человек, которые, по ее данным, могут быть причастны к событиям в июле 2014 года. Дубинский, в частности, указывается как человек, который был причастен к транспортировке российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого предположительно был сбит «Боинг». Пулатов, в свою очередь, по версии расследователей, занимался охраной установки. Также называется еще один возможный фигурант — Валерий Стельмах, который, как утверждается, перед пуском ракеты «Бук» дал сигнал о приближении самолета.

В мае прошлого года следователи опубликовали предварительные выводы, согласно которым «Бук», из которого атаковали «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны. Она, в свою очередь, базируется в Курске.

Кремль отказался комментировать новые данные о крушении малайзийского Боинга. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не имеет отношения к происходящему.

Песков не ответил на вопрос о том, признает ли Россия выводы этого расследования.

Публикация вряд ли изменит позицию Кремля по делу о крушении, — сказал «Эху» журналист, главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов.

Баунов добавил, что те люди, чьи имена назовут в связи с катастрофой, вряд ли будут чувствовать себя в комфорте и безопасности.