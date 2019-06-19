Через полчаса международная следственная группа обещает обнародовать новые данные о гибели малайзийского Боинга над Донбассом в 2014 году. В Голландии будет проведена специальная пресс-конференция. Как ожидается, следователи назовут имена, в том числе, российских военных, ответственных за ракетный удар по гражданскому самолету. В России международное расследование не раз называли необъективным. В частности, об этом говорил постпред в ЕС Владимир Чижов.

Между тем, как пишет сегодня голландская пресса, судебный процесс над обвиняемыми в причастности к Гибели Боинга уже назначен на весну следующего года.