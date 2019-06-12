Каныгин: Информация нидерландских СМИ о причастных к крушению малазийского Boeing над Донбассом была некорректной

Информация нидерландских СМИ о причастных к крушению малазийского Boeing над Донбассом была некорректной – спецкор «Новой газеты»

Информация нидерландских СМИ, которые накануне озвучили фамилии причастных к крушению малазийского Boeing 777 в 2014 году над Донбассом, была некорректной. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин.

«То, что вчера озвучили нидерландские СМИ, — это не совсем достоверная информация. Там была проблема с источником. Они уже все разъяснили и извинились за неточность. Достоверная информация появится сегодня, буквально через 1,5 часа. Станут известны как минимум четыре фамилии причастных к катастрофе Boeing 777. Сегодня их объявят на пресс-конференции Совместной следственной группы», — уточнил журналист.

П.Каныгин полагает, «что большинство этих имен все уже слышали», однако не исключает «каких-то сюрпризов».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Накануне в совместной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса «земля-воздух», сбившая «Боинг» четыре года назад, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, дислоцирующейся в районе Курска.