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13:03, 19 июня 2019

Хоуп Хикс сегодня даст показания Конгрессу, на закрытом заседании

Бывший директор по коммуникациям Белого Дома, один из самых приближенных к президенту Трампу людей, Хоуп Хикс сегодня даст показания Конгрессу, на закрытом заседании. Белый Дом в последнюю минуту попытался воспрепятствовать ее появлению на Капитолийском Холме, но Хикс показания все же даст.

Во время избирательной кампании Хоуп Хикс была советником штаба Дональда Трампа. После выборов он назначил 28-летнюю Хикс директором по коммуникациям Белого Дома, где она проработала до марта 2018 года. Она уволилась после того, как заявила в Конгрессе, что «говорила белую ложь» от имени Трампа.
Хоуп Хикс была одним из самых близких к Трампу людей. Пресса писала, что именно она читала президенту вслух новости о нем и выбирала, что читать, чтобы не сильно разозлить босса. Трамп доверял Хикс, а она выполняла все его поручения. Так, согласно отчету спецпрокурора Мюллера, Хикс публично отрицала контакты между штабом Трампа и Россией; помогала Трампу оказать давление на тогдашнего генпрокурора Джеффа Сешнса, чтобы он ушел в отставку; была свидетелем попыток Дональда Трампа скрыть информацию о встрече в Трамп Тауэр в июне 2016 с русскими; Хоуп Хикс была свидетелем того, как Трамп пытался заставить тогдашнего адвоката Белого дома Дона Макгана отрицать попытки президента уволить Боба Мюллера; Хикс же помогала Трампу отговорить генерала Майкла Флинна от сотрудничества со следствием. Вот об этом члены комитета юстиции Палаты Представителей и намерены спросить Хоуп Хикс в рамках их расследования в отношении Трампа о воспрепятствовании правосудию. Также демократы намерены добиться от Хикс информации о выплатах женщинам за их молчание о любовных связях с Трампом. Белый Дом в последний момент попытался воспрепятствовать ее показаниям, направив в Конгресс во вторник заявление о неприкосновенности Хоуп Хикс и заявив, что президент Трамп запрещает ей отвечать на вопросы о ее работе в Белом Доме. Однако демократов это точно не удовлетворит — если Хикс не станет отвечать на вопросы, они обратятся в суд с принуждением исполнения повестки Конгресса.

Хоуп Хикс будет давать показания на закрытом заседании, стенограмма которого будет опубликована после его окончания.



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