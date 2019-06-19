«Новая газета» рассказала о многомиллионной подмосковной недвижимости офицеров ФСБ из расследования Ивана Голунова

Как сообщалось, арест журналиста «Медузы» произошел после того, как он столкнулся с их именами.

Глава управления ФСБ по Москве и области Алексей Дорофеев и семья его помощника Марата Медоева владеют трехэтажными особняками в коттеджном поселке «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища. Как выяснили журналисты «Новой» совместно с организацией «Трансперенси Интернешнл — Россия» и проектом Baza, площадь каждого дома составляет 700 квадратных метров, они обнесены единым забором и соединены дорожкой. По оценкам экспертов, рыночная стоимость каждого участка может достигать 65-70 миллионов рублей. Одним особняком с 2013 года владеет отец Марата Медоева, герой России Игорь Медоев, служивший в ФСБ и бывший помощником министра обороны России. В 2015-м рядом приобрел участок Алексей Дорофеев. Коттеджи они оформили на себя в один день в 2017-м. А рядом также находится дом площадью 860 квадратных метров, которым владеет семья бизнесмена Льва Мазараки — брата Валериана — первого замдиректора «Ритуала».

Издание «Проект» писало, что поводом для дела против Ивана Голунова могло стать его расследование о связи Дорофеева и Медоева с похоронным бизнесом.