Кремль отказался комментировать новые данные о  крушении малайзийского Боинга

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не имеет отношения к происходящему.

Песков не ответил на вопрос о том, признает ли Россия выводы этого расследования.

Накануне голландский телеканал NOS назвал имена нескольких человек, якобы причастных к катастрофе в небе над Донбассом.

Через час совместная следственная группа начнет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, раскроет новые данные об атаке на рейс МН-17.