В Японии одобрили запрет на  физическое наказание детей

Законопроект подержала Верхняя палата парламента. Поправки вступают в силу с апреля следующего года.

Предполагается, что местные власти должны будут самостоятельно проводить профилактическую работу среди родителей, которые злоупотребляют насильственными методами воспитания. При этом штрафы для правонарушителей не оговариваются.

Непосредственным поводом для нововведения стала гибель 10-летней девочки, потрясшая всю страну. Она скончалась в начале этого года из-за систематических избиений в семье.