Президент США Дональд Трамп объявил о начале предвыборной кампании к выборам 2020-ого года

Он выступил с тем же лозунгом, что и три года назад.

«Всеми силами, всем сердцем мы продолжим возвращать Америке былое величие. А затем мы будем поддерживать её величие. Она будет лучше, чем когда либо еще. И поэтому сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить мою избирательную кампанию на второй срок в качестве президента Соединенных Штатов»

Трамп подчеркнул, что его команда добилась больше за два с половиной года, чем администрация любого другого президента США.