Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страны

По данным газеты Уолл-Стрит Джорнал, примерно две тонны драгоценного металла было выставлено на торгах в Турции в марте этого года. В качестве страны происхождения золота указывалась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют о том, что оно из хранилища Венесуэльского Центробанка, — пишет издание.

Сообщается, что драгоценный металл пытались продать со значительной скидкой, однако попытка не увенчалась успехом.

Газета утверждает, что золото было доставлено из Каракаса в африканскую страну на самолете российской чартерной компании Норд-Винд.