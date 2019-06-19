Продажи на российском авторынке в мае обрушились на 18%

При этом традиционная для отрасли статистика Ассоциации европейского бизнеса сообщала о спаде на 6,7%. С

Речь может идти о так называемых «желтых» машинах, то есть еще оставшихся на складе, но отраженных в отчетах о продажах. Их доля порой доходит до 50% в зависимости от бренда, пишет газета «Коммерсант». Автоконцерны, составляя планы для дилеров, «прибавляют к показателю АЕБ определенное значение», объяснил изданию источник на рынке. Чтобы выполнить план, от которого зависят зарплата и бонусы, дилеры вынуждены завышать «бумажные» продажи. Покупательская же способность остается в России низкой. Собеседники подчеркивают, что такой практике более десяти лет. Однако пик «желтения» пришелся на март, когда японские бренды закрывали финансовый год, а остальные — квартал.

В период кризиса на авторынке на фейковых продажах дилеры зарабатывают меньше, чем на реальных, поэтому многие не хотят работать по этой схеме. Сложившаяся ситуация заставила дилеров Renault подготовить обращение с призывом снизить планы продаж, чтобы избежать дальнейшего расхождения статистики и фактических данных.

Так называемые «желтые» машины могут создавать проблемы и покупателям, поскольку гарантийный талон начинает действовать с момента, как дилер отчитался о продаже, и даже если он остается на складе постепенно истекает.