«Новая газета» рассказала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Ивана Голунова

Совместное расследование провели «Новая газета», «Трансперенси Интернешнл — Россия» и Baza.

Начальник УФСБ по Москве Алексей Дорофеев и семья его помощника Марата Медоева, которые возможно связаны с делом корреспондента Медузы Голунова, владеют трехэтажными особняками в подмосковном коттеджном поселке «Лесная бухта».

Площадь особняков на берегу Истринского водохранилища составляет 700 квадратных метров каждый.

Эксперты оценили рыночную стоимость домов Медоевых и Дорофеева в 65-70 миллионов рублей.

О том, что поводом для дела против Голунова могло быть расследование, которое он готовил о связи генерал-полковника УФСБ по Москве Алексее Дорофее и его помощника Марата Медоева с похоронным бизнесом, ранее писало издание «Проект».