Прошлогоднее покушение на президента Венесуэлы стоило 20 миллионов долларов

Такие данные привел сам глава государства Николас Мадуро. Он добавил, что организаторы получили деньги из заграницы.

Покушение произошло в Каракасе, в прошлом августе. Президента пытались убить при помощи беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой в то время, когда он выступал на торжественной церемонии в честь очередной годовщины создания Национальной гвардии. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.