Из музея, основанного бизнесменом Алексеем Ананьевым, пропала коллекция картин

На полотна был наложен арест в качестве обеспечительной меры по иску Промсвязьбанка. Однако сотрудники музея рассказали РБК, что произведения передали кипрской компании, которую в банке связывают с супругой Ананьева.

В теории такое перемещение не должно вызвать проблемы, поскольку речь идет о частной собственности, — сказал «Эху» доктор искусствоведения Алексей Лебедев.

Лебедев подчеркнул, что для вывоза картин из страны понадобилось бы разрешение властей.