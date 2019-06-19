Могерини: Экономика ЕС адаптировалась к российским контрсанкциям

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила это в ответ на запрос депутата Европарламента.

Она отметила, что «агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», хотя российское продэмбарго и создало трудности в этой сфере. С 2013 года, который был досанкционным, экспорт продуктов из ЕС в третьи страны вырос на 14,6 процентов, уточнила Могерини.

Могерини прокомментировала и потери российской экономики: их она считает более существенными, но не только из-за санкций. Ограничительные меры для России, по словам представителя ЕС, совпали с колебаниями цен на нефть и снижением курса рубля.