В Бразилии продолжается Кубок Америки по футболу

Минувшей ночью хозяева не смогли переиграть команду Венесуэлы.

Бразильцы, наряду с командой Уругвая, считаются главными фаворитами турнира. Так что в победе пентакомпионов над Венесуэлой практически никто не сомневался. Бразильцы действительно владели большим игровым преимуществом. Однако взять три очка хозяевам было не суждено. Трижды по ходу встречи мяч оказывался в воротах венесуэльуев. И всякий раз судьи голы не засчитывали. В том числе, и после консультаций с видеорбитром. В итоге – нулевая ничья.

В другом матче команда Перу обыграла сборную Боливии 3-1. После двух туров у Перу и Бразилии стало по 4 очка. В заключительном туре лидеры сыграют между собой.

Ну а предстоящей ночью в центре внимания – встреча футболистов Аргентины и Парагвая.