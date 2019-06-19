Министерство просвещения планирует собрать полные досье на школьников, их родителей и учителей

Это предусматривает федеральный проект «Цифровая образовательная среда», пишет газета Коммерсант. Эксперты, опрошенные изданием, не в восторге от инициативы чиновников.

Школьникам и их родителям придётся заполнить анкеты. В них помимо имени и даты рождения указать ссылки на свои аккаунты в соцсетях. Детям кроме данных об успеваемости придётся перечислить своих одноклассников и даже заполнить графу «Правонарушения, учёт». А родителям и учителям — внести сведения о водительских правах и загранпаспортах. Всё это предусматривает проект приказа министерств просвещения и цифрового развития, пишет газета Коммерсант. Его цель создать платформу для взаимодействия между учениками, родителями и персоналом школ, где каждому из участников образовательного процесса заведут цифровое портфолио. Так называемая «Цифровая образовательная среда». Сбор персональных данных будет добровольным, уверяют в Минпросвещения. Там сказали, что это позволит упростить получение госуслуг в сфере образования, в том числе электронном виде. Эксперты, опрошенные газетой, отмечают: у школ нет права собирать информацию про соцсети и накапливать её без согласия. Если родителей вынуждают давать такое согласие под угрозой проблем для ребенка, это –незаконно, говорят юристы.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» власти также планируют к концу 2024го года обеспечить все российские школы быстрым интернетом.