Имена трех россиян и одного украинца названы в качестве подозреваемых в причастности к крушению рейса МН-17

Накануне об этом было сказано в эфире голландского телеканала NОS. Украинец – Иван Безъязыков сейчас находится под арестом. Киев подозревает его в государственной измене.

Сегодня совместная следственная группа обнародует новые данные в связи с расследованием дела о крушении. Как сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко, вряд ли мы получим ответ на вопрос, кто отправил на Украину Бук, из которого был совершен выстрел по малазийскому Боингу.

По мнению Алексашенко, поведение Москвы после оглашения новых данных вряд ли изменится.