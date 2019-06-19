США изучают варианты введения санкций против Турции за покупку у России С-400

Как сообщает агентство Bloomberg, наиболее серьезный пакет ограничительных мер обсуждается между членами Совбеза страны, Госдепартамента и Минфина.

Отмечается, что значительной поддержкой пользуется вариант о введении санкций против ключевых оборонных предприятий, сотрудничающих с российскими компаниями. В таком случае турецкие предприятия не смогут закупать детали американского производства и продавать свои изделия на территории Соединенных Штатов.

США активно пытаются помешать сделке о закупке Анкарой российских ЗРК. Вашингтон уже предупреждал, что в этом случае откажется продавать истребители Ф-35.