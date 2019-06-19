Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способность

К таким выводам пришла Счетная палата, которая проверила эффективность расходования бюджетных средств на реконструкцию воздушной гавани.

Отмечается, что в ходе работ одна из взлетно-посадочных полОс была частично разобрана, а радиотехническое оборудование демонтировано. Также не были построены перроны к новому терминалу, в результате чего здание простаивает до настоящего времени.

По некоторым данным, Росавиация намерена достроить объекты. Для этого ведомство запросило у Минтранса три с половиной миллиарда рублей.