Дональд Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской компании

Выборы должны состояться в 2020 году.

О своем намерении избираться на второй президентский срок Трамп объявил, выступая перед сторонниками в Орландо, штат Флорида. Американский лидер в ходе своей речи выступил с обвинениями против демократов. Они, по мнению Трампа, пытаются уничтожить США. По словам президента, действия его радикальные противники из числа демократов объясняются ненавистью и яростью. Своей целью он также назвал «осушение болота, которое яростно сопротивляется». Трамп вспомнил и о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Оно касалось вмешательства России в президентские выборы и сговора штаба нынешнего главы государства с Москвой. По его словам, демократы не готовы принять выводы расследования, которое не нашло фактов сговора, а сам он настолько жесток с Россией, как никто прежде. Таким образом, заключил Трамп, его оппоненты заботятся только о своей политической власти.

Главным оппонентом Трампа на грядущих выборах от демократов, согласно опросам, может стать бывший вице-президент США Джо Байден.