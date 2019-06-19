На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Марии Киселёвой напал мужчина с ножом

Инцидент произошёл в районе Крылатское.

О случившемся на западе Москвы Мария Киселёва рассказала у себя в фейсбуке. По словам кандидата в депутаты городской думы мужчина с криком «Хочу убивать волонтёров» набросился на двух девушек, которые помогали ей вести компанию. Цитата: «Девочки, к счастью, увернулись, тогда мужчина покромсал куб, газеты, флаеры». Киселёва опубликовала несколько видео и фото, самого момента нападения там нет. В одном ролике какой-то человек режет ножом баннер. Полиция мужчину задержала, добавила Киселёва. Позже она сказала РИА, что несмотря на нападение с ножом на помощниц, не прекратит предвыборную кампанию. Кандидат в депутаты теперь хочет понять мотив нападавшего. Отмечу, что бывшая телеведущая и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию состоит в партии «Единая Россия», но на выборы пошла самовыдвиженцем. За несколько дней до инцидента в Крылатском группа мужчин угрожала ножом кандидату в депутаты Мосгорсдумы от партии «Яблоко» Максиму Круглову. Всё произошло неподалёку от станции Алексеевская. Перед этим неизвестные требовали от волонтёров Круглова прекратить сбор подписей.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены.