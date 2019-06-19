Экс-президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи

Во вторник стало известно, что Платини задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере и взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции. Бывшего главу Европейского футбола подозревали в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре.

После освобождения Платини рассказал, что во время допроса ему задавали вопросы не только о чемпионатах мира, но и о Евро 2016 года, а также о клубе «Пари Сен-Жермен» и ФИФА.

Мишель Платини, выдающийся в прошлом футболист, в течении 8-ми лет возглавлял УЕФА и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в мировом футболе.

Два года назад ФИФА опубликовала полный отчет экс-главы следственной палаты комитета по этике организации Майкла Гарсии. Нарушений в выборах хозяев двух турниров, которыми стали Россия и Катар, обнаружено не было