Роспотребнадзор поддержал идею передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность

В службе отметили, что, «исходя из принципов презумпции добросовестности производителей, пищевая продукция безопасна и может быть использована в течение всего срока годности».

Ранее эту идею предложили в СПЧ. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, ежегодно в супермаркетах не распродаются до 700 тысяч тонн продуктов. Однако из-за особенностей налогового регулирования, эти товары выгодней закопать на мусорных полигонах, чем передать благотворительным организациям.