Вашингтон выделит Киеву четверть миллиарда долларов на военные цели

Как говорится на сайте Пентагона, средства будут предоставлены в рамках сотрудничества стран в области безопасности. Деньги должны пойти на оснащение военно-морских и сухопутных сил, а также специальных войск.

Сообщается, что Украина получит снайперские винтовки, гранатометы, радары, средства ночного видения и медикаменты. В общей сложности, начиная с 2014 года, США передадут Украине на оборонную сферу полтора миллиарда долларов.