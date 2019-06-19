Французские власти пока не предъявили экс-президенту УЕФА никаких обвинений

Мишель Платини после допроса был отпущен из-под стражи. Об этом сообщает Франс-Пресс.

Платини – свидетель по делу о коррупции. Следствие считает, что ФИФА якобы получила от Катара 100 миллионов долларов за право провести Чемпионат мира по футболу.

Международная федерация разорится, если теперь решит перевести турнир в другую страну, — считает спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин.

По делу также проходит бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози и бывший министр французского МВД.