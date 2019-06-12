Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини отпустили после допроса по делу о коррупции

Как сообщает Франс-Пресс со ссылкой на адвоката, бывшему футбольному чиновнику пока не предъявлено каких-либо обвинений.

Речь идет о нарушениях при выборе страны-хозяйки Чемпионата мира 2022 года.



Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент Международной федерации футбола

Вячеслав Колосков не верит в виновность задержанного по подозрению в коррупции бывшего главу Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини, но отмечает, что допускает обоснованность действий правоохранительных органов. Об этом Колосков рассказал «Эху Москвы».

Вячеслав Колосков не исключил, что чемпионат мира в 2022 году может быть перенесен из Катара в другую страну, если будут доказаны факты коррупции.