Российские военные С.Мучкаев, С.Дубинский и О.Пулатов могут быть причастны к крушению малазийского «Боинга»

Российские военные Сергей Мучкаев, Сергей Дубинский и Олег Пулатов могут быть причастны к крушению малазийского «Боинга» в Донбассе. Их имена обнародовали голландские журналисты в преддверие новых данных расследования Совместной следственной группы.

Всего в сюжете телеканала NPO 2 фигурируют четыре имени. Мучкаев там называется командиром 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска. К ней, по данным группы Bellingcat, мог быть приписан «Бук», из которого предположительно был сбит «Боинг». Дубинский, в свою очередь, той же расследовательской группой назывался ключевым организатором перевозки ЗРК. А Пулатов фигурировал в публикации «Новой газеты» как человек, который «непосредственно сопровождал «Бук»».

Кроме того, голландские журналисты называют имя еще одного предполагаемого виновника крушения Боинга – гражданина Украины Ивана Безъязыкова. На родине он подозревается в госизмене и внесен в базу данных сайта «Миротворец». Совместная следственная группа, тем временем, уже сегодня, как ожидается, обнародует новые данные о расследовании крушения «Боинга» MH-17. Предполагается, что могут быть названы и ответственные за случившееся. Кроме того, группа Bellingcat также намерена опубликовать доклад, в котором будут указаны новые имена лиц, предположительно причастных к гибели малазийского лайнера.

Жертвами крушения «Боинга» в Донбассе стали 298 человек, большинство – граждане Нидерландов.