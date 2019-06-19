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08:46, 19 июня 2019

Коллекция картин, принадлежащая бизнесмену Алексею Ананьеву, пропала из музея, основанного предпринимателем

Это обнаружили судебные приставы, которые проверили хранилища музея Института русского реалистического искусства. Ранее картины в числе прочего имущества были арестованы в качестве обеспечительной меры. Однако в учреждении сказали, что полотна сняли с экспозиции и передали кипрской компании, которую связывают с супругой бизнесмена.
Братья Ананьевы – совладельцы Промсвязьбанка уехали из России после того как ЦБ нашел множество нарушений и начал санацию организации. По иску о возмещении убытков с них намерены взыскать рекордные 282 миллиарда рублей.



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