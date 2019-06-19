Исполняющий обязанности министра обороны США покидает этот пост со следующей недели

Полномочия Патрика Шанахана перейдут Марку Эсперу. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона. Шанахан сам отказался от продолжения процедуры утверждения Конгрессом его кандидатуры.

В конце прошлого года в отставку подал предыдущий глава Пентагона Джеймс Метис. Он сделал это на фоне новостей о выводе американских военных из Сирии и сокращении контингента в Афганистане. Метис прямо объявил Дональду Трампу, что тому стоит подыскать себе нового главу оборонного ведомства.